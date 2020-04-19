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Diyarbakır'da 'Ağlayan gelin' gün yüzüne çıktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "ağlayan gelin" diye adlandırılan ters laleler, baharın gelişiyle açtı.

Ekrem Senvar   | 19.04.2020
Diyarbakır'da 'Ağlayan gelin' gün yüzüne çıktı Fotoğraf: Ekrem Senvar /AA

Diyarbakır

'Ağlayan gelin' gün yüzüne çıktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 'ağlayan gelin'' olarak nitelendirilen ters laleler, baharın gelişiyle çiçek açtı. Kırsalda bulunduğu için ulaşılması güç olan, turuncu, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle ilgi çeken ağlayan gelinler, yöredeki vatandaşlar kadar fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin de ilgisini çekiyor. ( Ekrem Senvar - Anadolu Ajansı ) 

Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil ettiği, Hristiyanlık inancında da Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini ve Hz. Meryem'in gözyaşlarını simgelediği ifade edilen ters laleler, Sakız Dağı’nda gün yüzüne çıktı. 

Kırsalda bulunduğu için ulaşılması güç olan; turuncu, kırmızı ve sarı renkleriyle ilgi çeken ağlayan gelinler, yöredeki vatandaşlar kadar fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Anadolu'nun özel çiçeklerinden olan ve yaklaşık 20 gün süren ters laleleri görüntülemek için çok sayıda fotoğrafçı kırsal alanın yolunu tutuyor.

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