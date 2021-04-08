Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bolu
Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Bakacak, Karanlıkdere, Heyelan, Bıçkıyanı, Elmalık ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye düştü.
Güzergahı kullanan sürücüler, sis ve yağmur nedeniyle yolda dikkatli ilerliyor.
Bölgede ring halinde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri için uyarıyor.
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