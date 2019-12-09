Euro
6.41
Dolar
5.79
BIST 100
108,217.90
Altın
1,461.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Türkiye

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Mehmet Emin Gürbüz   | 09.12.2019
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Bölgede sis, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de aralıklarla sis etkili oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı' kışa hazır

Uludağ'da kayıp iki arkadaştan birine ait mont ve bere bulundu

Polis memurunun otomobilinden 121 kilogram esrar çıktı

Polis memurunun otomobilinden 121 kilogram esrar çıktı
Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor

Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor
Çocuklarına ulaşacak yardım elini bekliyorlar

Çocuklarına ulaşacak yardım elini bekliyorlar