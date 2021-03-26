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Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nın D-100 ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde kar, tipi ve sis etkisini gösteriyor.

Ömer Ürer,Zafer Göder,Murat Ataseven   | 26.03.2021
Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Düzce

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli bölgesinde kar yağışı, tipi şeklinde etkisini artırarak sürdürüyor.

Güzergahın Düzce ve Bolu geçişlerinde yer alan 1, 2 ve 3'üncü viyadükler ile Kaynaşlı, Sarıçökek ve Tünel rampası mevkisinde etkili olan yağış sonucu yüksek kesimler kar tuttu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Sürücüler, kar, tipi ve sis nedeniyle güzergahta dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, otoyolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşımın normal akışında seyrettiği bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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