Meteorolojiden 7 il için zirai don uyarısı
Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için pazartesi gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı.
Çankırı
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 7 ilde tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde zirai don beklendiği belirtildi.
Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.