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Meteorolojiden 7 il için zirai don uyarısı

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için pazartesi gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı.

Muhammed Kaygın   | 26.03.2021
Meteorolojiden 7 il için zirai don uyarısı

Çankırı

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 7 ilde tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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