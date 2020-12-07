Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, bazı mahallelerde taşkına yol açtı.
Muğla
Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde taşkın yaşandı. Eskiçeşme Mahallesi Dere Sokak'ta taşkın meydana geldi.
Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle kapanan caddedeki rögar kapaklarını, vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
Fotoğraf: Ali Ballı/AA
Yağış nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikameti ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda da su taşkını yaşandı. Kısmen kapanan yolda araçlar güçlükle ilerledi. Konacık Gazderesi mevkisinde yolda çökme oluştu.
Yağış, ilçede aralıklarla etkisini sürdürürken, belediye ve emniyet birimleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.