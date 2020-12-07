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Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, bazı mahallelerde taşkına yol açtı.

Ali Ballı,Osman Uras   | 07.12.2020
Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu Fotoğraf: Osman Uras/AA

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde taşkın yaşandı. Eskiçeşme Mahallesi Dere Sokak'ta taşkın meydana geldi.

Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle kapanan caddedeki rögar kapaklarını, vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.


Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Yağış nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikameti ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda da su taşkını yaşandı. Kısmen kapanan yolda araçlar güçlükle ilerledi. Konacık Gazderesi mevkisinde yolda çökme oluştu.

Yağış, ilçede aralıklarla etkisini sürdürürken, belediye ve emniyet birimleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

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