Euro
9.47
Dolar
7.80
BIST 100
1,329.90
Altın
1,860.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’nda konuşuyor.
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "7 Aralık Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 07.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz. Türk sivil havacılığına emek ve gönül veren, katkı sağlayan tüm çalışanların 7 Aralık Sivil Havacılık Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 137 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle Mayıs 2021'de Singapur'da yapılacak
ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı
Eskişehir Şehir Hastanesinde "Kovid-19 İzlem Merkezi" açıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedefimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Filistin ve Kudüs-ü Şerif, her zaman kalbimizin merkezindedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Filistin ve Kudüs-ü Şerif, her zaman kalbimizin merkezindedir