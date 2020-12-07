Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "7 Aralık Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz. Türk sivil havacılığına emek ve gönül veren, katkı sağlayan tüm çalışanların 7 Aralık Sivil Havacılık Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 7, 2020
Türk sivil havacılığına emek ve gönül veren, katkı sağlayan tüm çalışanların #7Aralıksivilhavacılıkgünü'nü kutluyor, başarılar diliyorum. pic.twitter.com/5jHjH1PLgt