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MSB: El-Bab'ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), El-Bab'ta yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 07.12.2020
MSB: El-Bab'ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti." ifadelerine yer verildi.

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