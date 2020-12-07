MSB: El-Bab'ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), El-Bab'ta yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti." ifadelerine yer verildi.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/RMlaDexlL0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020