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Bitlis'te terör operasyonunda bulunan 32 odalı sığınak imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda güvenlik güçlerince bulunan 32 odalı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Şener Toktaş   | 23.05.2020
Bitlis'te terör operasyonunda bulunan 32 odalı sığınak imha edildi

Bitlis

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen halkın desteğiyle terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kentin kırsal alanında PKK'lı teröristlerce araziye yaşam malzemesi gizlendiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Mayıs'tan itibaren bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hasan Kuzu 2020-12 Operasyonu"nu başlattı.

Operasyonda yaklaşık 3 bin metrekarede tespit edilen birbiriyle bağlantılı 32 odalı sığınakta 3 büyük tüp, 4 akü, 50 metre kablo, 5 leşker kıyafeti, sırt çantası, 2 uyku tulumu, mat, el feneri, 10 çift ayakkabı, 20 metre branda, jelikan bidon, 20 kasa, tıbbi ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el koyan jandarma ekipleri, diğer malzemeleri de yerinde imha etti.

Bölücü terör örgütü mensuplarına ait ana barınma alanı, sığınak ve mevziler de kullanılamaz hale getirildi.

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