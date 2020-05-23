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Marmaris'te makilik ve ormanlık alanda yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Sabri Kesen   | 23.05.2020
Marmaris'te makilik ve ormanlık alanda yangın

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Söğüt Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kara yolu ulaşımı olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopterle havadan müdahale ediliyor.

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