Marmaris'te makilik ve ormanlık alanda yangın
Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.
Muğla
Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.
Söğüt Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kara yolu ulaşımı olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopterle havadan müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.