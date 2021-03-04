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Bitlis büryan kebabı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davut Tezcan, büryan kebabı için coğrafi işaret tescil belgesi alındığını söyledi.

Ahmet Okur   | 04.03.2021
Bitlis büryan kebabı coğrafi işaret tescil belgesi aldı Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Bitlis

Bitlis büryan kebabı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığının girişimleri sonucu, Bitlis'in yöresel yemeklerinden olan büryan kebabı "coğrafi işaret" olarak tescillendi. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davut Tezcan, gazetecilere, tarihi kaynaklara göre, Revan Seferi'ne çıkan 4. Murat'a Bitlis'te bazı köylülerin büryan kebabı ikram ettiğini anlattı.

Tarihe sahip çıkmak adına, büryan kebabının coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını, başvurunun olumlu sonuçlandığını dile getiren Tezcan, şöyle konuştu:

"Kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite ve diğer kurumlardan bir heyet oluşturarak büryanı daha iyi bir yere getireceğiz. Bir zamanlar Siirt, Bitlis'in ilçesiydi. Onlar büryan Siirt'in derlerse de yapılışları tamamen farklı. Biz büryanı tamamen buharda pişiriyoruz. Kaya tuzu hariç hiçbir baharat kullanmıyoruz."

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