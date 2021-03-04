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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Kaşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

İlker Gürel,Hakan Mehmet Şahin   | 04.03.2021
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi H.B, G.G ve H.B'yi ilçe çıkışında yakaladı. Sahte kimlikle dolaşan şüphelilerin arama kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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