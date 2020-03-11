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Bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ailelerin desteğiyle jandarmanın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bir teröristin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 11.03.2020
Bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucu bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmasıyla, 2015'te terör örgütüne katılan "Miran Diren" kod adlı örgüt mensubu Hasan Dere, Suriye üzerinden geldiği Şanlıurfa Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 58'e yükseldi.

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