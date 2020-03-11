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Türkiye, Koronavirüs

Koronavirüs ile ilgili provakatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Kaya,Başak Akbulut Yazar   | 11.03.2020
Koronavirüs ile ilgili provakatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul

Başsavcılık, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de, son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatmış, kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşım yapan 29 kullanıcıyı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirmişti.


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