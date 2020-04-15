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Beymen’den koronavirüs ile mücadeleye 5 milyon liralık destek

Beymen, Milli Dayanışma Kampanyası, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne toplam 5 milyon lira destek sundu.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 15.04.2020
Beymen’den koronavirüs ile mücadeleye 5 milyon liralık destek

Istanbul

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi için Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne toplam 1 milyon TL bağışlıyor.

Beymen nakdi bağışın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında büyük fedakarlık ve özveri ile en ön safta olan doktor ve sağlık çalışanlarının haftalık temiz kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel hazırladığı giyim paketlerini ulaştırarak, diğer bağışlarıyla birlikte toplam 5 milyon TL değerinde destekte bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen, Beymen Club, Divarese ve NetWork markalarını bünyesinde bulunduran Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, “İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde beraberlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu mücadeledeki özverili çalışmaları için başta doktor ve hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm uyarı ve önlemleri dikkate alarak ve uygulayarak, elele vererek, birbirimize destek olarak bu zor zamanları #BİRLİKTEAŞACAĞIZ” ifadelerini kullandı.

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