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Benzinde 22 kuruş indirim

Benzinde gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek.

Murat Temizer   | 24.03.2020
Benzinde 22 kuruş indirim

Ankara

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da ise 5,23 liradan 5,01 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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