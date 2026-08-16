Samsunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Göztepe ile sahasında karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsunspor, Göztepe'yi yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Kırmızı-beyazlı takımda Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Yunus Emre Çift, Jaures Assoumou, Igor Drapinski sakatlıkları nedeniyle, yeni transfer Eliot Watt ise İskoçya Futbol Federasyonu tarafından verilen 1 maçlık cezadan dolayı Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Geçen sezonu 6. sırada tamamlayan Göztepe, Avrupa kupaları hedefi yolunda yeni sezonun ilk maçına deplasmanda çıkacak.

Göztepe'nin yeni transferlerinden Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos ve Luka Gugeshashvili forma giymeleri durumunda ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Yine yeni transferlerden daha önce Sivasspor forması giyen Sundberg ile Antalyaspor formasını terleten Gökdeniz Bayrakdar da sarı-kırmızılı formayla ilk kez Süper Lig'de maça çıkacak.

Eksik ve sakatlığın olmadığı sarı-kırmızılı takım, dün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Göztepe, bugün Samsun'a giderek kampa girecek.

Öte yandan, iki takım arasında geçen sezon oynanan ilk maçta Göztepe evinde rakibini 2-0 mağlup ederken, ligin son haftasındaki maçta Samsunspor sahasında 3-0 kazanmıştı.

