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Belgrad Ormanı'nda yeni normalleşme yoğunluğu

Pazar günü güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Belgrad Ormanı'nda zaman geçirdi.

Emrah Gökmen   | 07.06.2020
Belgrad Ormanı'nda yeni normalleşme yoğunluğu Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Istanbul

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda Belgrad Ormanı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle kısıtlamaya gidilmeyen bu hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar aileleriyle park ve sahillerde zaman geçirdi.

Piknik ve yürüyüş yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan Belgrad Ormanı, uzun zamanın ardından çok sayıda vatandaşa ev sahipliği yaptı.

Arabalarıyla ormana gelmek isteyen vatandaşlar, 1 kilometrelik araç kuyruğun ardından içeri giriş yapabildi.

Mesire alanını dolduran vatandaşlar, banklarda, kurdukları masalarda ve yaktıkları mangallarda yemeklerini hazırladı.

Ailece yemeklerini yiyenler daha sonra kurdukları hamaklarda uzanarak dinlendi, bazıları da top oynayarak vakit geçirdi.

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