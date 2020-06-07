Euro
7.63
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 07.06.2020
İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla 31 Mayıs'ta Ovacık kırsalında hava destekli operasyon düzenlendiği hatırlatıldı. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla ölü ele geçirilmişti. Devam eden operasyonda bugünkü arama-tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Böylelikle Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir. 

Teröristlerle 2 M-16 piyade tüfeği, bir AK-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, bir büyük telsizle çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
IKBY Sağlık Bakanı Berzenci: Salgın kontrolden çıktı
Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve eldiven uyarısı
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: Kovid-19 nedeniyle 110 sağlıkçı yaşamını yitirdi
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 112 bini geçti

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi

Nijerya'da silahlı çete üyesi 70 kişi öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde tarım alanlarını hedef alan YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu
İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı