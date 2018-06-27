Bayram ikramiyesiyle aldığı kurbanı Erdoğan kazanınca kesti

ELAZIĞ - İSMAİL ŞEN

Elazığ'da, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde adak adayan emekli Münevver Bayram, bayram ikramiyesiyle aldığı kurbanı Recep Tayyip Erdoğan kazanınca kesti.

Mollakendi beldesinde yaşayan 5 çocuk ve 10 torun sahibi 64 yaşındaki Bayram, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Hacı Ömer Hüdai Baba Türbesi önünde dualarla kestiği adak kurbanın ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Münevver Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, seçim sonuçlarını televizyonlardan büyük bir heyecanla izlediklerini söyledi.

Seçimin Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından ailesiyle evde bayram havası yaşadıklarını ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı sevdalısıyım, onu çok seviyoruz. 'Cumhurbaşkanım kazanırsa Allah yolunda kurban keseceğim' diyerek adak adamıştım. Hacı Ömer Baba Türbesi'ne 40 yıldır bakıyorum. Burada onun için dua ettim, çok şükür dualarım kabul oldu, seçimi kazandı. Ben de Cumhurbaşkanım için adağım olan kurbanı kestim. Cumhurbaşkanım sizi buraya davet ediyorum, Emine Hanımı da alıp buyurun gelin."

Kurbanı bayram ikramiyesiyle aldı

Seçim sonuçlarının ülkeye, millete ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi dileğinde bulunan Münevver Bayram, kestiği kurbanını beldedeki ihtiyaç sahibi aile ile öğrencilere dağıttığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin daha iyi noktalara geleceğine inandığını aktaran Bayram, "Cumhurbaşkanım bayram öncesi bize ikramiye vermişti, bin liramı ayırdım. Bayram ikramiyemle aldığım kurbanımı Cumhurbaşkanım için kestim." dedi.

"Kayınvalidem Erdoğan hayranı"

Münevver Bayram'ın gelini Rabia Bayram ise seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dileyerek, "Kayınvalidem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı." diye konuştu.

Kayınvalidesinin, Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkması için seçim öncesi dua ettiğini kaydeden Bayram, şöyle konuştu:

"Daha öncesinden söylüyordu, "Eğer ki Cumhurbaşkanı seçimleri kazanırsa, Allah yolunda kurban keseceğim" diye. Bayram öncesinde ikramiye almıştı. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bütün emeklilere ikramiye dağıtmıştı. O da ikramiyesini kendisine harcamadı, ihtiyaçlarına kullanmadı. Onu bir köşede

ayrı bir şekilde bırakmıştı. Seçimlerden sonrada haberi alınca kurbanını kesti."