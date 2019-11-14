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Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Bölgede yarın kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte rüzgarın yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 14.11.2019
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, Antalya Körfezi'nde kuzeybatı yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 5-7 kuvvetine ulaşacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, yarın Mersin il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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