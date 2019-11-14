Euro
6.34
Dolar
5.76
BIST 100
103,741.20
Altın
1,469.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sezgin Pancar   | 14.11.2019
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Mersin

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında bazı örgüt mensuplarının Suriye'den kaçak yollarla Mersin'e geldikleri tespit edildi.

Polisin düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan birinin, bomba yapımı ve imalatı konusunda eğitim aldığı belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken
Yeni dönemde Çin’in uzun yürüyüşü
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri

Benzer haberler

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı

Maas: İade edilecek DEAŞ'lılar hakkında Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut

'Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek'

'Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek'
DEAŞ'ın hücre evinden 'arbalet' silah çıktı

DEAŞ'ın hücre evinden 'arbalet' silah çıktı
Muş'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı

Muş'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı