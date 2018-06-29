Başkentte YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yazılı açıklamasında, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların, EGO otobüsleri ile Ankaray ve metrodan ücretsiz yararlanacaklarını bildirdi.

Tuna, "Başkentte toplu taşıma araçlarımızı kullanarak sınava gireceği adrese gitmek isteyen üniversite adaylarımız, sınava giriş belgesini göstererek ücretsiz seyahat edebilecek." ifadesini kullandı.

Özellikle öğrencilerden gelen yoğun taleplerin ardından böyle bir karar aldıklarını belirten Başkan Tuna, "Hafta sonu üniversite sınavına girecek tüm adaylarımıza başarı dileklerimi iletiyorum. Emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.