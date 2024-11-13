Dolar
34.38
Euro
36.50
Altın
2,608.90
ETH/USDT
3,152.60
BTC/USDT
87,112.00
BIST 100
9,156.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenliyor
logo
Eğitim

YKS 21-22 Haziran 2025'te yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi.

Hande İlbeyi Canca  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
YKS 21-22 Haziran 2025'te yapılacak

Ankara

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Ersoy'un paylaştığı bilgiye göre, YKS 21-22 Haziran 2025'te, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türkiye'nin en büyük şantiyesi"nde 9 bin işçinin emeğiyle kalıcı konutlar yükseliyor
Kocaeli merkezli "sahte fatura" operasyonunda yakalanan 41 zanlı tutuklandı
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kış ve sonbahar bir arada yaşanıyor
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti

Benzer haberler

YKS 21-22 Haziran 2025'te yapılacak

YKS 21-22 Haziran 2025'te yapılacak

2024-KPSS'de 4 soru yargı kararıyla iptal edilerek yeniden değerlendirme yapıldı

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DUS ve STS sonuçları açıklandı

DUS ve STS sonuçları açıklandı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet