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Türkiye

Başkentte yaz sağanağı sele neden oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak sele neden oldu.

Sertaç Bulur   | 09.06.2021
Başkentte yaz sağanağı sele neden oldu Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Ankara'da sağanak yağış

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı araç ve iş yerleri sel sularından zarar görürken, ekipler bölgede çalışma başlattı. ( Muhammed Selim Korkutata - Anadolu Ajansı )


Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde kısa süreli etkili olan sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

İlk gelen bilgilere göre can kaybı olmadığını, bölgedeki yağmur sularının da çekildiğini ifade eden Şahin, "Ekiplerimiz şu anda sahada. Ufak tefek su baskınları var. Sel sularının sürüklediği birkaç araçta hasar var. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.



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