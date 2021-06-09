Euro
10.47
Dolar
8.59
BIST 100
1,449.17
Altın
1,892.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

Fethiye'de 112 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 112 düzensiz göçmen yakalandı.

Ali Rıza Akkır   | 09.06.2021
Fethiye'de 112 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz gömenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan minibüste, Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyon şoförü M.Ç. ile eşi E.Ç. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Muğla-Fethiye kara yolunda hareketlerinden şüphelendikleri kamyonet sürücüsü M.A'yı durdurdu. Göçmen kaçakçılığı suçundan kaldığı cezaevinden izinli olarak çıkıp geri gelmediği belirlenen M.A. da gözaltına alındı.

Kamyonetin park halinde olduğu bölgedeki ormanlık alanda yapılan aramada ise 65 Afganistan, 2 Irak, 1 İran ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemleri için Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Tunus'a 600 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde 2 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Film ve dizi sektörü Kovid-19 aşısında öncelikli gruplar arasına alınma kararından memnun
Kovid-19 sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış Çeşme turizmini hareketlendirdi

Benzer haberler

AB ile Yunanistan arasında Türkiye sınırındaki 'ses topu' anlaşmazlığı

AB ile Yunanistan arasında Türkiye sınırındaki 'ses topu' anlaşmazlığı

Fethiye'de 112 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı

Muğla'da evlerin duvarları lavanta figürleriyle süslenen mahalle, misafirlerini bekliyor

Muğla'da evlerin duvarları lavanta figürleriyle süslenen mahalle, misafirlerini bekliyor
Bartın'da jandarma trafik aracı ile cip çarpıştı: 2'si uzman çavuş 4 yaralı

Bartın'da jandarma trafik aracı ile cip çarpıştı: 2'si uzman çavuş 4 yaralı
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem