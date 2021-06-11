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Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara genelinde öğleden sonra etkili olan sağanak, Sincan ilçesinde bazı yol ve köprülerin kapanmasına neden oldu.

Fırat Taşdemir   | 11.06.2021
Başkentte sağanak etkili oldu Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara genelinde öğleden sonra etkili olan sağanak, Sincan ilçesinde bazı yol ve köprülerin kapanmasına neden oldu. Sincan'daki Polatlı altgeçidi de yağan yağmur nedeniyle suyla doldu, altgeçidin giriş ve çıkışları kapatıldı. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Yağış nedeniyle Sincan ilçesindeki Ayaş Yolu'nda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sincan'daki Polatlı altgeçidi de yağan yağmur nedeniyle suyla doldu, altgeçidin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altgeçitte biriken suyu tahliye çalışması yaptı.

Ayrıca, kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Trafikte de aksamalar meydana geldi.

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