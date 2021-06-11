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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geniş bir yelpazede insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 11 Haziran Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Kerem Kınık'a mesaj gönderdi.

Türk Kızılay'ın milletin merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Afet örgütlenmesinden kan bağışına, uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç ve mülteci çalışmalarından ilk yardıma kadar geniş bir yelpazede insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz.

Dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılay'ın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."


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