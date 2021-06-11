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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Hatice Levent: Çocuklarımızı almadan bu kapıdan gitmeyeceğiz

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Ahmet Kaplan   | 11.06.2021
Diyarbakır annelerinden Hatice Levent: Çocuklarımızı almadan bu kapıdan gitmeyeceğiz Fotoğraf: Ahmet Kaplan - Anadolu Ajansı

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 648. gününde sürüyor.

Kızı Fadime Levent için eylemine devam eden anne Hatice Levent, çocuğunu HDP ve PKK'dan istediğini söyledi.


"Çocuklarımızın beyinlerine girdiler" diyen Levent, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeter, ben çocuğumun anne deyişini özledim. 7 yıldır bir soluğuna muhtaç bıraktılar yavrumun. Acaba kendi çocuklarını bir saniye görmeseler ne olurlar. O kadar hevesliyseler kendi çocuklarını götürsünler. Çocuklarımızı almadan bu kapıdan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızın üstünden elinizi çekin. Evlatlarımızı sizin için doğurmadık. O mağaralara götürsünler diye doğurmadık. Fadime'mi almadan gitmeyeceğim. Ölsem de burada öleceğim, kızımı alacağım."

Oğlu Fatih Demir için eylemini sürdüren baba Abdullah Demir de 6 yıldır evladının peşini bırakmadığını belirterek, onu bulmak için birçok yere gittiğini söyledi.

Oğlunun dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tuttuğunu dile getiren Demir, "HDP, çocuklarımızı aldı, götürüp PKK'ya teslim etti. Evlatları dağda olan diğer ailelere çağrı yapıyorum. Gelsinler, evlatlarını istesinler. Zalimlerin elinden evlatlarımızı kurtaralım. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız." diye konuştu.

Evladına çağrı yapan Demir, "Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol." dedi.


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