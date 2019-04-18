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Türkiye

Başkentte köpek ölüleri bulundu

Ankara İncek'te boş bir arazide bulunan 4 köpek ölüsü ve üzerinde kimyasal madde bulunan sosisler incelenmek üzere veterinere götürüldü. Polis ve belediye ekipleri çevrede önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cankut Taşdan   | 18.04.2019
Başkentte köpek ölüleri bulundu

Ankara

Ankara'nın Çankaya ilçesi İncek Mahallesi 1730'uncu Cadde'ndeki boş bir arazide köpek ölüleri gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi.

Köpeklerin zehirlendiği ihtimali üzerinde duran ekipler, çevrede önlem aldı.

Köpek ölüleri ve üzerinde kimyasal madde bulunan sosisler, ekiplerce toplanarak incelenmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Güvenlik kameraları inceleniyor

Polis ekipleri, sosisleri bırakan kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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