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Türkiye

Başkentte karşılıksız çek çetesi operasyonunda 45 kişi yakalandı

Başkent merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürmekle suçlanan 45 zanlı gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 26.02.2021
Başkentte karşılıksız çek çetesi operasyonunda 45 kişi yakalandı

Ankara

Çok miktarda karşılıksız çeki piyasaya sürerek yaklaşık 100 kişinin mağdur edildiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 45 kişinin adreslerini tespit eden ekipler, Ankara merkez olmak üzere İstanbul, Antalya, Kayseri, Konya, Balıkesir, Nevşehir ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt elebaşı K.U'nun da aralarında bulunduğu 45 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda mühimmat, dolandırıcılıkta kullanılan çek, senet, kaşe fatura ve boş tahsilat makbuzları ile mağdurlara ait birçok ticari malzeme ele geçirildi.

Uçucu mürekkep detayı

Detaylı araştırmalarda, örgüt üyelerinin paravan şirketler kurduğu, bunlar üzerinden banka kredi notlarını yükselterek güven verdikleri, böylece karşılıksız çekleri piyasaya sürerek 30 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Meblağların, çeklere uçucu mürekkepli kalemle yazılması nedeniyle bir süre sonra silindiği tespit edildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Başkentte karşılıksız çek çetesi operasyonunda 45 kişi yakalandı