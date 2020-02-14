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Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: Karşılıksız çekin cezası hapis olmamalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hiç kimse hapisteyken çek borcunu ödeyemez." dedi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 14.02.2020
TESK Genel Başkanı Palandöken: Karşılıksız çekin cezası hapis olmamalı

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, karşılıksız çek suçunun hapisle cezalandırılmaması gerektiğini belirterek, "Hiç kimse hapisteyken çek borcunu ödeyemez." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin raporuna göre, 2019'da karşılıksız çek adedinin bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 542 bin 133'a, tutarın ise aynı dönemde yüzde 7,2 azalışla 27,3 milyar liraya gerilediğini bildirdi.

Esnafın çek borcundan dolayı hapse girmesinin haksızlık olduğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafımız ekonomik nedenler yüzünden ödeyemediği çek borcundan dolayı hapis cezasıyla karşı karşıya kalmamalı. Çek Kanunu yeniden düzenlenerek hapis cezası kaldırılmalıdır. Çek borcunun hapis cezası verilecek kadar ağır ve yüz kızartıcı bir suç olmadığı artık kabul edilmelidir. Hiç kimse hapisteyken çek borcunu ödeyemez. Bu konuda yapılacak düzenlemeyi çok sayıda esnafımız ve aileleri büyük bir umutla beklemektedir."

Karşılıksız çıkan çekler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları konusunda bankalara da çağrıda bulunan Palandöken, bu çeklerin tüm ticari dengeleri bozduğuna, bankaların çek hesabı açtırmak isteyen müşterilerin sosyal ve ekonomik durumlarını iyi analiz etmeleri gerektiğine dikkati çekti.

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TESK Genel Başkanı Palandöken: Karşılıksız çekin cezası hapis olmamalı