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Başkentte 'Hediyelik Eşya Fuarı' açıldı

Başkentte düzenlenen fuarda, tekstil ürünleri, yöresel gıdalar, el yapımı süs eşyaları yer alıyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 26.12.2019
Başkentte 'Hediyelik Eşya Fuarı' açıldı Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı

Altınpark Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Hediyelik Eşya Fuarı" başladı. Fuar, 26-31 Aralık tarihlerinde gezilebilecek. 120 standın yer aldığı fuarda, keçe, deri, ahşap el sanatları, yöresel gıda ve tekstil ürünleri yer alıyor. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )

Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı.

Altınpark Fuar Merkezi'nde 120 standın yer aldığı fuarda, keçe, deri, ahşaptan el yapımı süs eşyaları, yöresel gıdalar ve tekstil ürünleri yer alıyor.

Fuarın koordinatörü Selen Kara, 5'i yurt dışından 120 firmanın bulunduğu fuarda, 5 liradan 500 liraya kadar her ürünün olduğunu söyledi.

Kara, çoğu el yapımı eşyaların yer aldığı fuarda, gıda ve tekstil ürünlerine de ilginin iyi olduğunu belirtti.

Fuar, 31 Aralık'a kadar 10.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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