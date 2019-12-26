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Giresun'da örtü yangınlarına neden olan 5 kişi hakkında suç duyurusu

Giresun'da, örtü yangınlarına neden olduğu belirlenen 5 kişi hakkında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Atakan Çıtlak   | 26.12.2019
Giresun'da örtü yangınlarına neden olan 5 kişi hakkında suç duyurusu

Giresun

Giresun merkez ve 6 ilçede 22-24 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 15 örtü yangınının çıkış nedenlerinin belirlenmesi amacıyla soruşturmalar devam ediyor.

Araştırmaları tamamlanan yangınlardan beşinin insan kaynaklı olduğu tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler hakkında Orman Bölge Müdürlüğünce, cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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