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Başkentte 16 katlı binada yangın çıktı

Ankara'da 160 dairenin bulunduğu 16 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zafer Fatih Beyaz,Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 10.07.2019
Başkentte 16 katlı binada yangın çıktı

Ankara

Ankara'da 160 dairenin bulunduğu 16 katlı bir binada yangın çıktı.

Etimesgut ilçesi Altay Mahallesi 2668. Cadde'de bulunan siteye ait bloklardan birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiven uzatarak üst katlara müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sırasında tüm bina tahliye edilirken, zarar gören yangın merdivenlerinin yıkılma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önemi alındı.

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