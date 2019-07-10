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Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmede IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Zuhal Demirci   | 10.07.2019
Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede yeni görevi dolayısıyla Barzani'yi tebrik etti.

IKBY Meclisi, oy çokluğuyla hükümeti kurmakla görevlendirilen Barzani'yi başbakan seçerek, 21 bakanlık kabinesine de güvenoyu verdi.

Barzani'nin oy çokluğuyla seçilmesinin ardından meclis, henüz ismi belirlenmeyen Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı dışında 21 bakana güven oyu verdi.

Bu vesileyle, 10 aydır kurulmayı bekleyen yeni kabine eksik bir bakan dışında bugün kuruldu.

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