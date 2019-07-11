Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ankara
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.57'de Girit Adası'nın güney açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 345 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.