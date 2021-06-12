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Bartın'ın İnkumu sahiline 'mavi bayrak' yerleştirildi

Bartın'ın İnkumu sahilinde 3 noktaya mavi bayrak yerleştirildi.

Akif Yaman   | 12.06.2021
Bartın'ın İnkumu sahiline 'mavi bayrak' yerleştirildi Fotoğraf: Akif Yaman / AA

Bartın

Kriterleri tamamlayan sahilde bayraklar, Belediye Başkanı Cemal Akın ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari'nin katılımıyla düzenlenen törenle göndere çekildi.

Belediye Başkanı Akın, gazetecilere, yaptıkları çalışmaların sonucunda 33 kriteri karşılayarak 3 noktaya mavi bayrak almaya hak kazandıklarını söyledi.

Mavi bayrak sayesinde İnkumu'nun tatil için turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alacağını belirterek, "Çok sayıda turistin tatil için aradıkları kriterler arasında mavi bayrak da var. Mavi bayrak temiz bir deniz, temiz bir sahil demek. 4 yılı aşan bir sürede bu gerçekleşti. Bundan sonra da bunu devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah bu bayrak bir daha inmeyecek." diye konuştu.

Cebbari de gazetecilere, mavi bayrak almanın uzun yıllar süren bir çalışmanın sonucu olduğunu dile getirerek, bunun korunması gerektiğini kaydetti.

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