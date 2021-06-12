İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul'un Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırarak saat 16.00'ya kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 16.00'ya kadar İstanbul'un Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.