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Balıkesir'deki operasyonda 2 bin yıllık mermer heykel ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi, araçtaki 4 kişi de yakalandı.

Cem Şan   | 03.04.2019
Balıkesir'deki operasyonda 2 bin yıllık mermer heykel ele geçirildi

Balikesir

Alınan bilgiye göre, Edremit Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Bigadiç ilçesinden Edremit'e giriş yaparak Çanakkale istikametine giden 10 Y 7523 ve 10 NA 919 plakalı iki aracı takibe aldı.

Akçay Yasa AVM mevkisinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, eski Roma dilinde "Kommagenne Krallığının lideri Antiacho'nun ebedi istirahatgahı" yazılı Roma dönemine ait olduğu, piyasa değerinin 250 bin Avro ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi.

Araçlarda bulunan Ö.M, N.K, İ.T. ve R.D. gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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