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Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 32 sığınmacı kurtarıldı.

Miraç Kaya   | 06.08.2020
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına geri itildi.

Sığınmacıların Sarımsaklı Plajı açıklarında olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kişiyi, Cunda Adası'na getirdi.

Sığınmacılara, yiyecek ve içecek yardımı ile tıbbi destek sağlandı.

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