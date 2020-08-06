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Jandarma teşkilatı için öğrenim görmek üzere SBÜ'ye 47 öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere 47 öğrenci alınacak.

Orhan Onur Gemici   | 06.08.2020
Jandarma teşkilatı için öğrenim görmek üzere SBÜ'ye 47 öğrenci alınacak

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) öğrenim görmek üzere 47 öğrenci alınacak.

"İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Adayların Başvuru Esasları Hakkında Duyuru", Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirmeye göre SBÜ'de Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığında muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 15 erkek öğrenci, Diş Hekimliği Fakültesine 2 erkek öğrenci, Jandarma Genel Komutanlığında muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 30 erkek öğrenci yerleştirilecek.

SBÜ tarafından İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına ÖSYM tarafından yerleştirilen aday bilgileri, yerleştirme sonunda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bildirilecek.

Ağustos ayında yapılması planlanan seçme sınavlarının tarihleri, adaylara daha sonra duyurulacak.

Adaylarda aranacak niteliklerden bazıları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının biri itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak."

Duyuruya ilişkin ayrıntılı bilgiye, "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.sbu.edu.tr" internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

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