Euro
8.65
Dolar
7.26
BIST 100
1,050.35
Altın
2,050.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sadakataşı Derneği, 'Lübnan'ı Yalnız Bırakma' çağrısıyla yardım kampanyası başlattı

Sadakataşı Derneği, "Lübnan'ı Yalnız Bırakma" çağrısıyla başlattığı yardım kampanyası ile Lübnanlılara destek olacak.

Kübra Kara   | 06.08.2020
Sadakataşı Derneği, 'Lübnan'ı Yalnız Bırakma' çağrısıyla yardım kampanyası başlattı

Istanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Genel Başkan Kemal Özdal ve acil yardım ekibi, Beyrut'a hareket etti. Bölgeye ulaşan ekip, ilk etapta mağdur olan yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptı. Bölgede, gıda kumanyası, tıbbi malzeme ve hijyen paketi dağıtımı yapılacak. 

Dernek, "Lübnan’ı Yalnız Bırakma" sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Yardım çağrısına destek vermek isteyen vatandaşlar, "ACİL" yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL yardımda bulunabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da riskli ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi zorunluluğu cumartesi günü başlıyor
Bakan Koca 'sorumluluk' çağrısında bulundu
Dünya genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 19 milyonu aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 871 bini geçti
Bakan Koca'dan salgın planlamasına ilişkin 14 ayrı videokonferans görüşmesi

Benzer haberler

Sadakataşı Derneği, 'Lübnan'ı Yalnız Bırakma' çağrısıyla yardım kampanyası başlattı

Sadakataşı Derneği, 'Lübnan'ı Yalnız Bırakma' çağrısıyla yardım kampanyası başlattı

Kızılay gönüllüsü 'Leyla abla' hayatlarına dokunduğu ihtiyaç sahiplerinin gönlünü fethediyor

Trump'tan Beyrut'taki patlamaya ilişkin yeni açıklama

Beyrut Limanı sorumlularına ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Beyrut Limanı sorumlularına ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi
TİKA'dan Meksika'ya deprem yardımı

TİKA'dan Meksika'ya deprem yardımı
ABD Savunma Bakanı Esper: Birçok kişi Beyrut'taki patlamanın kaza olduğuna inanıyor

ABD Savunma Bakanı Esper: Birçok kişi Beyrut'taki patlamanın kaza olduğuna inanıyor