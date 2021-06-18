Euro
10.35
Dolar
8.72
BIST 100
1,395.44
Altın
1,776.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Diplomasi Forumu, “Liderler Oturumu I” ile devam ediyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizleme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir'in Bandırma ve Erdek körfezlerinde müsilaj (deniz salyası) temizlik çalışması sürüyor.

Ahmet Pesen   | 18.06.2021
Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor Fotoğraf: Ahmet Pesen - Anadolu Ajansı

Balikesir

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve ilgili kurumların yer aldığı temizlik faaliyetinde, denizin yüzeyindeki müsilaj, bertaraf amacıyla toplanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 1 vidanjör ile Konya Büyükşehir Belediyesine ait 2 vidanjör temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda, günde 5 sefer yapılarak yaklaşık 200 ton müsilaj toplandığı öğrenildi.

Toplanan müsilajların bertaraf tesislerine gönderildiği belirtildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
﻿İsrail ile Filistin arasında 1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşı takası yapılacak
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı
Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı
Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı

Benzer haberler

Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor

Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor

İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor

Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı

Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi

Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi
Çanakkale Boğazı'nın Ege çıkışında da gözlemlenen müsilaj küçük tekneleri tehdit ediyor

Çanakkale Boğazı'nın Ege çıkışında da gözlemlenen müsilaj küçük tekneleri tehdit ediyor
Kocaeli'de su altındaki 'emektar vapur' müsilajla kaplandı

Kocaeli'de su altındaki 'emektar vapur' müsilajla kaplandı