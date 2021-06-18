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Türkiye

İkna çalışması sonucu örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2013'te terör örgütüne katılan örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ferdi Türkten   | 18.06.2021
İkna çalışması sonucu örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensubunun Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 80'e yükseldi.

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