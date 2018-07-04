Bakanlıktan 'Korsan' yayına ağır darbe

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde son 5 aylık dönemde CD, kitap, film ve albümlerin bulunduğu 846 bin 641 korsan materyale el konuldu.

ANKARA - Burcu Çalık

Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğünün öncülüğünde korsan yayınlarla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ilinde valilikler bünyesinde oluşturulan Denetim Komisyonları aracılığıyla sahte bandrollü kitap, bilgisayar programları, bilgisayar oyunları, CD, film ve müzik albümü gibi materyallerin yasa dışı yollarla çoğaltılmış nüshalarına yönelik denetim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde yürütülen bu denetimler, korsan üretimin engellenmesine önemli katkı sağladı.

Korsan üretim yapan 544 kişi hakkında işlem yapıldı

Bakanlığın verilerine göre, sene başından mayıs ayı sonuna kadar olan süreçte 505 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda korsan satış yaptığı belirlenen 544 kişi hakkında işlem yapılırken, aralarında CD, kitap, film ve albümlerin bulunduğu 846 bin 641 korsan materyal ele geçirildi.

Bakanlık, ayrıca bugüne kadar bin Denetim Komisyonu üyesine korsanla mücadeleye ilişkin eğitim verdi.