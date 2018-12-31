Bakanlardan gençlere baklava ikramı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Gençlik Kolları üyelerine baklava ikramında bulundu.

ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nın yapılacağı salonu inceledi.

Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yarın programın gerçekleştirileceği Ankara Kapalı Spor Salonu'na geldi.

Burada AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Varank ve Kasapoğlu, baklava ikramında bulundu.

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay