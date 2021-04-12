Euro
9.71
Dolar
8.15
BIST 100
1,375.91
Altın
1,732.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakanlar, Libyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

12.04.2021
Bakanlar, Libyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Ankara

Bakanlar, Libyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez (sağ 2), Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun (sol 2) ile görüştü. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyesi bakanlar, Libyalı mevkidaşlarıyla bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 562 bini geçti
KKTC'de 'Karantina Takip Sistemi' uygulamaya girdi
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
AB ülkelerine Johnson and Johnson aşılarının dağıtımı başladı

Benzer haberler

Bakanlar, Libyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Bakanlar, Libyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Bakan Pekcan, Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü: Türkiye sorumluluk almaya hazır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la bir araya geldi

Libyalı diplomat Tavil: Türkiye'de yaşadığım sürede kendimi gurbette hissetmedim

Libyalı diplomat Tavil: Türkiye'de yaşadığım sürede kendimi gurbette hissetmedim
Türkiye ve Libya'dan petrol ve doğal gazda iş birliğini geliştirme kararı

Türkiye ve Libya'dan petrol ve doğal gazda iş birliğini geliştirme kararı
Bakan Varank, Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Varank, Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü