Bakanlar, Libyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Ankara
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyesi bakanlar, Libyalı mevkidaşlarıyla bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları görüştü.
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- Bakan Kurum, Libya Yerel Yönetimler ile İskan ve İmar bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
- Bakan Varank, Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü
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