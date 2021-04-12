Euro
9.71
Dolar
8.15
BIST 100
1,375.91
Altın
1,732.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Edirne'de geçen hafta "sarı alarm" verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Edirne'de, geçen hafta başında etkili olan sağanak yağışın ardından debisi artan ve "sarı alarm" verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti.

Gökhan Zobar   | 12.04.2021
Edirne'de geçen hafta "sarı alarm" verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Edirne

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuvvetli sağanakların ardından geçen hafta debisi 4 kat artan ve 78 metreküp/saniyeye yükselen nehir için DSİ, sarı ikaz durumuna geçmişti.

Yağışların durması sonrası nehrin su seviyesi düşmeye başladı. Debi saniyede 48 metreküp akış olarak ölçüldü.

Nehirdeki ikaz durumu normal düzeye çekildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 562 bini geçti
KKTC'de 'Karantina Takip Sistemi' uygulamaya girdi
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
AB ülkelerine Johnson and Johnson aşılarının dağıtımı başladı

Benzer haberler

Edirne'de geçen hafta 'sarı alarm' verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Edirne'de geçen hafta 'sarı alarm' verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Giresun'da debisi yükselen derede suya kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti