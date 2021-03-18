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Bakan Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik." dedi.

Muhammed Boztepe   | 18.03.2021
Bakan Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik

Ankara

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